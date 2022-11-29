Сенаторские поправки отразили важные моменты для рыбной отрасли Сахалина и Курил

Сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин и член Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Максим Козлов обсудили вопросы рыбной отрасли.

Наиболее острой темой для рыбной промышленности Дальнего Востока остаются перспективы предоставления права на вылов. На рассмотрении Госдумы находится законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов.

Андрей Хапочкин с коллегами по Совету Федерации ранее направили обширный пакет поправок ко второму чтению проекта закона. Эти предложения важны в том числе для защиты интересов рыбной отрасли Сахалинской области и учитывают позицию профсообщества региона, рассказал Fishnews парламентарий.

Так, подчеркнул он, важно исключить из законопроекта положения о квотах добычи в инвестиционных целях моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Это поможет сохранить ресурсное обеспечение предприятий региона, в том числе на Курильских островах.

Важнейшее направление — сохранение небольших предприятий. «В случае принятия поправок субъекты малого и среднего бизнеса, коих на Сахалине большинство, будут выведены из перераспределения квот. Это позволит сохранить рабочие места в нашей области, а также обеспечить поступление налоговых платежей в бюджет региона», — заявил сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее подчеркнула, что при рассмотрении изменений федерального закона о рыболовстве обязательно нужно учитывать позицию территорий и не навредить уже действующим предприятиям, напомнил парламентарий.

«В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока не раз обращали внимание, насколько тонкая сфера — доступ предприятий к промыслу. От этого зависит экономика сотен организаций, с их трудовыми коллективами, в том числе на отдаленных территориях. Именно поэтому очень важно, чтобы работа над отраслевым законодательствам велась совместно с профсообществом», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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