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Рыбный промысел на Северном бассейне. Фото предоставлено АТФ

Отрасль дождалась соглашения работодателей и профсоюза

Росрыболовство, Российский союз рыбопромышленников-работодателей и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства заключили трехстороннее соглашение по организациям рыбной отрасли на 2022–2023 гг.

Отраслевое соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений между работниками и работодателями рыбопромышленных организаций. В нем определены общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы работникам, а также указаны права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства. Соглашение служит основой для разработки и заключения региональных и территориальных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров в организациях рыбной отрасли.

Подписи под соглашением, которое будет действовать до конца 2023 гг., поставили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, исполнительный вице-президент Российского союза рыбопромышленников-работодателей (РСРР), президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий Рыжов.

Главной целью документа заявлено стимулирование роста доходов работников рыбной отрасли за счет повышения эффективности работы рыбохозяйственного комплекса, производительности труда, увеличения объемов выпускаемой продукции и роста доходов предприятий и организаций.

По словам Германа Зверева, соглашение создает правовую основу социального партнерства в отрасли. «Это важнейший документ, регулирующий вопросы социально-трудовых отношений, уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников рыбной отрасли», — заявил представитель объединения работодателей, отметив, что работа над соглашением велась с 2018 г.

«Мы были единственным общероссийским профсоюзом, у которого долгое время не было соглашения, — согласился с такой оценкой Дмитрий Рыжов. — Для нас это, конечно, знаковое событие, и мои коллеги из регионов уже начали получать поздравления по этому поводу».

Профсоюзный лидер отметил, что хотя в итоговом документе были учтены не все предложения профсоюза, база для дальнейших переговоров создана. «Нельзя сказать, что это соглашение нас полностью устраивает и в него включено все, что мы хотим. Для нас это лишь первый шаг к дальнейшей работе над улучшением положения работников. В действующем соглашении прописана и работа по привлечению молодежи в отрасль, и социальные гарантии работникам, и охрана труда, и сохранение занятости, и другие важные для тружеников рыбного хозяйства аспекты», — рассказал он Fishnews.

По словам Дмитрия Рыжова, помимо предложений, которые не вошли в итоговый вариант соглашения, у профсоюза уже есть новые инициативы. «В следующем году наши усилия будут направлены на совместную работу с Росрыболовством и работодателями над совершенствованием имеющегося соглашения и включением в него новых пунктов, улучшающих положение работников», — добавил председатель профсоюза рыбаков.

В ВАРПЭ подчеркнули, что соглашением предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных в том числе на защиту экономических интересов предприятий, развитие многоукладности экономики, многообразия форм собственности и хозяйствования, а также на устойчивое развитие прибрежных территорий. «В документе учтено одно из важнейших условий развития отрасли — Росрыболовство в пределах компетенции будет принимать меры по обеспечению стабильности законодательства в рыбной отрасли, включая сохранение механизмов предоставления пользователям прав на добычу (вылов) водных биоресурсов», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

По данным ВАРПЭ, рыбная отрасль обеспечивает занятость свыше 120 тыс. человек, причем более 75% из них работают в прибрежных, окраинных регионах. По итогам 2021 г. отчисления рыбопромышленных предприятий в социальные фонды превысили 25,9 млрд рублей, а объем платежей по НДФЛ достиг 21,9 млрд рублей.

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