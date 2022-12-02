Росрыболовство подсчитало сазанье пополнение

В Тверской, Владимирской, Московской, Рязанской, Нижегородской, Брянской, Тамбовской, Курской, Тульской областях завершился сезон зарыблений сазаном. В общей сложности выпущено 1,2 млн штук молоди.

Большая часть зарыблений сазаном пришлась на Тверскую область — около 700 тыс. экземпляров, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Отмечено, что значимым событием стал выпуск во Владимирской области — молодь сазана там переселяли в природные объекты впервые.

Зарыбления проходили как в рамках государственного задания, так и в компенсационных целях.

30 ноября состоялся завершающий выпуск: 1 тыс. штук молоди сазана отправили в Иваньковское водохранилище Тверской области. Рыбу переселили в счет возмещения ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в процессе расчистки русла реки Донховки.

В теруправлении отметили, что зарыбления приносят плоды — запасы сазана восстанавливаются.

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