Камчатка подсчитала уловы лосося

В этом году Камчатский край добыл 134,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Не оправдались прогнозы по горбуше западного побережья — с причинами разбирается отраслевая наука.

Вылов горбуши на Западной Камчатке составил менее 50% от ожидаемого, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Вместе с тем по горбуше Восточной Камчатки прогноз превышен на 40%: освоено 35 тыс. тонн (прогноз 25 тыс. тонн).

«По горбуше Западной Камчатки у рыбацкого сообщества возникает много вопросов. По результатам анализа всех данных, которые закладываются в прогнозы вылова, было понятно, что высокочисленный подход горбуши на Западной Камчатке ждать не следовало, уже тогда было понятно, что оптимистичный прогноз не состоится и объемы вылова будут относительно невелики для урожайного года горбуши», — обратила внимание руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская на заседании краевого рыбохозяйственного совета.

Она напомнила, что прогноз составлял порядка 40 тыс. тонн на западном побережье. При проведении дополнительного анализа было принято решение придерживаться оптимистичного сценария, при котором вылов должен был составить 57,4 тыс. тонн.

Сейчас понятно, что первый прогноз был более точен. «Это говорит о том, что нужно развивать новые методы исследований на основании генетической модификации и принимать эти результаты при формировании окончательных прогнозных величин», — подчеркнула глава филиала.

По горбуше нужно обозначать тенденции, так как достаточно сложно точно прогнозировать этот самый многочисленный вид лососей, обратила внимание руководитель КамчатНИРО. «Нужно обозначать возможные диапазоны, которые мы видим по флуктуации численности предстоящих нерестовых подходов», — заявила она.

По данным региональных властей, в лососевом промысле участвовали 99 промышленных предприятий, 118 общин коренных народов, любительское рыболовство было организовано на 78 участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства составили 5,7 тыс. тонн. Помимо общин КМНС правом на такую рыбалку воспользовались более 5,3 тыс. человек — от 50 до 200 кг на каждого, в зависимости от района проживания.

Для любительского лова выделили порядка 720 тонн красной рыбы по заявкам организаторов с учетом спроса.

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