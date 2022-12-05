Новости
Итоги камчатской лососевой путины подвели на заседании рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка подсчитала уловы лосося

В этом году Камчатский край добыл 134,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Не оправдались прогнозы по горбуше западного побережья — с причинами разбирается отраслевая наука.

Вылов горбуши на Западной Камчатке составил менее 50% от ожидаемого, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Вместе с тем по горбуше Восточной Камчатки прогноз превышен на 40%: освоено 35 тыс. тонн (прогноз 25 тыс. тонн).

«По горбуше Западной Камчатки у рыбацкого сообщества возникает много вопросов. По результатам анализа всех данных, которые закладываются в прогнозы вылова, было понятно, что высокочисленный подход горбуши на Западной Камчатке ждать не следовало, уже тогда было понятно, что оптимистичный прогноз не состоится и объемы вылова будут относительно невелики для урожайного года горбуши», — обратила внимание руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская на заседании краевого рыбохозяйственного совета.

Она напомнила, что прогноз составлял порядка 40 тыс. тонн на западном побережье. При проведении дополнительного анализа было принято решение придерживаться оптимистичного сценария, при котором вылов должен был составить 57,4 тыс. тонн.

Сейчас понятно, что первый прогноз был более точен. «Это говорит о том, что нужно развивать новые методы исследований на основании генетической модификации и принимать эти результаты при формировании окончательных прогнозных величин», — подчеркнула глава филиала.

По горбуше нужно обозначать тенденции, так как достаточно сложно точно прогнозировать этот самый многочисленный вид лососей, обратила внимание руководитель КамчатНИРО. «Нужно обозначать возможные диапазоны, которые мы видим по флуктуации численности предстоящих нерестовых подходов», — заявила она.

По данным региональных властей, в лососевом промысле участвовали 99 промышленных предприятий, 118 общин коренных народов, любительское рыболовство было организовано на 78 участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства составили 5,7 тыс. тонн. Помимо общин КМНС правом на такую рыбалку воспользовались более 5,3 тыс. человек — от 50 до 200 кг на каждого, в зависимости от района проживания.

Для любительского лова выделили порядка 720 тонн красной рыбы по заявкам организаторов с учетом спроса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Итоги камчатской лососевой путины подвели на заседании рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства региона
  • О неоправдавшемся прогнозе по западному побережью рассказала руководитель КамчатНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы правительства региона
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткалососьправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

    Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Коммерческий директор компании «Владснаб»

    Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Лососевая путина показала неплохие результаты

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

    Мария ЧУПАЛОВА

    Сын считает, что я знаю о рыбе всё

    Все материалы

    Крупным планом

    Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

    «Владимир Бирюков» спешит на родину

    Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

    Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

    Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

    Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

    Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

    Рыбаки принимают новые заводы

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.