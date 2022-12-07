ЦСМС задействует достижения академической науки

Центр системы мониторинга рыболовства и связи и Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН заключили соглашение. Планируется использовать разработки института для повышения эффективности промысла.

Подписи под документом поставили директор института Григорий Долгих и начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе центра, соглашение предусматривает совместные исследования. А также реализацию проектов и мероприятий по практическому применению результатов научно-технической деятельности, представляющих интерес для отрасли.

Планируется, что сотрудничество позволит укрепить взаимные научно-технические связи и применять инновационные подходы для комплексного освоения и эксплуатации водных биоресурсов — в том числе с помощью цифровой инфраструктуры ЦСМС.

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