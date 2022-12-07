Для расчета вычета по промысловому сбору предложили коэффициенты

Минсельхоз представил проект приказа о коэффициентах норм расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции. Такими показателями предлагается руководствоваться при определении размера вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами.

Отраслевые регуляторы продолжают готовиться к изменениям по сбору за пользование водными биоресурсами. Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу в декабре.

Новый закон предусматривает возможности применения вычета по уплате сбора по трем основаниям. Одно из них — производство на судне или береговом предприятии продукции из определенного правительством перечня. Эта льгота, по замыслу, разработчиков изменений, должна стимулировать рыбаков к выпуску продукции глубокой переработки.

Для расчета размера такого вычета необходимы в том числе коэффициенты норм расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции — согласно закону, их должен определить Минсельхоз.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство разместило проект соответствующего приказа на сайте regulation.gov.ru. Предложения готовились на основе имеющихся во ВНИРО данных по действующим коэффициентам расхода сырья и сведений предприятий по основному ассортименту выпускаемой продукции, говорится в пояснительной записке.

В проекте приказа приводятся коэффициенты по продукции из минтая, трески и сельди на Дальнем Востоке и трески и пикши на Северном бассейне.

Включение в проект определенных видов водных биоресурсов обусловлено тем, что эти объекты — наиболее массовые по выпуску продукции и «наиболее высоколиквидные с экономической точки зрения ввиду значительного доминирования в общем вылове», — отмечено в пояснительной записке.

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