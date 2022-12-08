Иваси снова показала плюс по уловам

Вылов сардины-иваси к началу недели превысил 276 тыс. тонн — почти на 33 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Результаты на промысле скумбрии уступают прошлогодним: выловлено около 35 тыс. тонн — на 28 тыс. тонн меньше, чем за тот же период 2021 г.

По данным на 5 декабря, на промысле сардины и скумбрии на Дальнем Востоке работало 15 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Промысел осуществлялся в Южно-Курильском проливе и южнее Малой Курильской гряды. Два судна («Петр I» и «Ерофей») перешли в экономзону Японии на промысел по квотам, выделенным в соответствии с межправительственными договоренностями.

В скоплениях рыб преобладала иваси. Уловы сардины оставались высокими, иногда суточный вылов у отдельных судов достигал 500 тонн, средний вылов на судосутки за неделю составил 177,8 тонны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные с сайта ТИНРО. Вылов за неделю — 8354 тонны. Рыба в уловах преимущественно с высоким содержанием жира.

Уловы скумбрии оставались невысокими. У отдельных судов суточный вылов доходил до 30 тонн, в среднем составив 4,9 тонн. За неделю рыбаки взяли 173 тонны.

У границы исключительной экономзоны России в открытых водах на лове пелагических объектов работало до 30 иностранных судов, предположительно под флагом КНР.

К промыслу сайры российские суда не приступали. В отрытых водах ведет промысел сайры флот КНР, в том числе Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину ноября составил 94070 тонн против 88127 тонн за тот же период 2021 г.

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