Отраслевое сообщество призывает внимательно посмотреть формулировку по сельди

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась в Минсельхоз по поводу регулирования промысла сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2023 г. Бизнес-сообщество беспокоит, не исключит ли формулировка приказа возможности прилова.

Напомним, что Минсельхоз в ноябре представил проект приказа о регулировании промысла сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2023 г. В размещенной редакции предлагалось закрыть «с 1 января по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179° в.д.». Меру объяснили необходимостью сохранения олюторской сельди.

Отраслевая наука, обосновывая ограничения, уточняла, что речь идет именно о закрытии специализированного промысла. Говорилось о том, что прилова сельди запрет не коснется. Однако, отметили в ассоциации, в проекте приказа речь идет о закрытии промышленного рыболовства сельди в целом, и у отраслевого сообщества возник вопрос: не будет ли при введении такого запрета претензий у контролирующих органов к прилову сельди?

«В связи с этим мы предложили уточнить, что закрытие распространяется именно на специализированный промысел», — сообщили Fishnews в АРПП.

Объединение также решило направить обращение по этому вопросу в Федеральное агентство по рыболовству.

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