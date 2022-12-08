«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Осенью 2022 г. в Находке в соответствии с графиком были спущены на воду первые три краболова для группы компаний «Антей». В реализации проекта большую роль играет активная совместная работа холдинга с корабелами, рассказал главный конструктор «Антея» Александр Габриель.

Это помогло генподрядчику — Находкинскому судоремонтному заводу (НСРЗ) — быстро восстановить утраченные компетенции и нарастить производственные мощности, отметил Александр Габриель в беседе с корреспондентом журнала «Fishnews — Новости рыболовства». Теперь рыбопромышленный холдинг и верфь сообща, рука об руку, преодолевают многочисленные преграды, мешающие вести строительство, — пандемию, санкции, проблемы с логистикой и поставщиками, кадровый дефицит.

Главный конструктор «Антея» напомнил, что ранее у НСРЗ уже был опыт судостроения, причем не только в советское время. В 2010-х гг. предприятие построило несколько танкеров для дальневосточных проектов «Роснефти». Кроме того, иногда выпускали небольшие грузовые баржи. Однако ко времени появления заказчика в лице группы компаний «Антей» с проектом серии краболовов (2020 г.) судостроительные компетенции завода в значительной степени были утрачены, а многие специалисты уволились.

«Более того, когда мы пришли с судостроительным проектом, на Находкинском СРЗ отсутствовал конструкторско-технологический отдел, а служба материально-технического снабжения состояла из шести человек. Можно сказать, что склад и внутренняя логистика отсутствовали», — рассказал Александр Габриель.

Тем не менее в итоге выбор «Антея» остановился на судоремонтном заводе в Находке. «Помимо прочего, мы учли тенденцию, что рыболовецкий флот постепенно возвращается, в том числе и для судоремонта, в Россию. НСРЗ стал, по нашему мнению, лучшим вариантом. У этого завода большие мощности, так что в перспективе можно было бы, наверное, как в советское время, сдавать по 10–15 судов в год. Кроме того, здесь можно заниматься не только судостроением, но и судоремонтом. Мы исходили из того, что в дальнейшем Находка может стать ремонтной базой всего нашего флота по принципу «сами строили, сами ремонтируем»», — заметил собеседник издания.

По мнению главного конструктора «Антея», за истекшие два года на Находкинском СРЗ многое изменилось. Сейчас непосредственно на строительстве краболовов занято около 580 человек. Компетенции трудового коллектива растут, это отражается на процессе и качестве создания новых судов.

«Например, на верфи было создано целое направление деятельности — судостроительный комплекс, со своими отделами, службами и снабжением. В настоящее время, когда проект полностью «обкатан», трудовой коллектив наработал необходимый опыт, а с поставщиками достигнуто полное взаимопонимание, строительство продвигается гораздо легче. Полагаю, что оставшиеся суда из этой серии мы построим быстрее», — считает Александр Габриель.

По его словам, политика вовлеченности заказчика в процесс строительства стала одним из ключевых факторов успешности реализации масштабного проекта.

«Возможно, что мы единственные, кто не просто играет роль заказчика (заплатить судостроителям деньги и ждать, когда они сдадут в эксплуатацию готовые суда), а непосредственно помогает заводу в выполнении этого задания. Мы совместно подыскиваем решения по проектной части, активно помогаем осуществлять закупки, находим надежных субподрядчиков и поставщиков. Для этого задействуются наши деловые связи. В то же время мы внимательно наблюдаем за ходом строительства: предлагаем способы снизить трудоемкость работ, смотрим, чтобы и завод мог на чем-то сэкономить. То есть мы очень плотно работаем с НСРЗ: не сваливаем на него всю «текучку», а стремимся все делать сообща», — подчеркнул главный конструктор «Антея».

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