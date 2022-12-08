Александр Панин: Потребитель переходит в режим экономии

Рост цен на рыбу, расходящийся со стремлением покупателей к экономии, — это проблема, для решения которой потребуются совместные усилия всех участников отрасли, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Российские рыбопереработчики в целом смогли адаптироваться к изменениям экономической ситуации, пусть на это потребовалось несколько месяцев. Дефицита рыбной продукции или сокращения ассортимента рыбной полки в магазинах не произошло, хотя производителям пришлось столкнуться и с логистическими проблемами, и со сбоями в поставках комплектующих и расходных материалов, включая тару и упаковку.

«Сейчас мы видим, что ситуация вроде бы выправляется: товары поехали. Если в марте-апреле никто не понимал, что дальше будет, а в мае мы фиксировали падение импорта до 40%, то сейчас объем снова начал расти. Другое дело, что транспортировка осуществляется по другим ценам и, несмотря даже на крепкий курс рубля, продукция в итоге подорожала. Это видно по всем отчетам, в том числе от розничной торговли», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, за 8 месяцев текущего года объемы продаж рыбной продукции упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом средняя цена на рыбную продукцию выросла на 19%, что с учетом падающего покупательского спроса и возможностей совсем не радует.

«Наблюдается тревожная тенденция: идет снижение потребления дорогих категорий продуктов. Явное падение в таких категориях, как морепродукты, рыбные стейки, готовые блюда, а многие старались развивать это направление, поскольку на рынке был запрос на максимальное упрощение потребления, что вполне в русле глобального тренда. А теперь мы видим отток потребителей из этого сегмента. Заметно просел спрос на пресервы из морепродуктов», — отметил собеседник журнала.

Такая картина говорит о том, что потребитель переходит в режим экономии: люди готовы покупать менее разделанную рыбу и проводить больше времени на кухне, лишь бы сокращать расходы, считают в Рыбном союзе. «К сожалению, это может привести к тому, что мы будет терять долю рыбной продукции в белковой корзине россиян. Это большой вызов и для рыбаков, и для рыбопереработки, и для трейдеров — для всей рыбной отрасли», — предупредил Александр Панин.

По его словам, участникам рыбного рынка необходимо совместно обсуждать проблему и искать механизмы ее решения, с точки зрения как правильной подачи рыбы в местах реализации, подстройки ассортимента под новые запросы покупателей, так и планомерной популяризации рыбной продукции. С этой целью Рыбный союз уже начал формировать межотраслевую рабочую группу с участием рыбопереработчиков и представителей торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли, и считает крайне важным привлечь к этой работе рыбаков.

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