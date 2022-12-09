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Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Вячеслав Зиланов: В рыбном хозяйстве России назревает кризис

Нашей стране необходимо концептуально изменить вектор развития отрасли, считает заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов. По его мнению, для нормального обеспечения граждан рыбой нужно отказаться от инвестквот, аукционов и платы за пользование водными биоресурсами.

Вячеслав Зиланов отметил, что был противником инвестквот с самого начала — с того момента, как эту идею озвучили на заседании президиума Госсовета в 2015 году. «Ошибочный вектор развития, принятый президиумом Госсовета и в последующем одобренный Госдумой (через изменения законодательства), привел рыбную отрасль к тому состоянию, в котором она оказалась сейчас. Этот вектор включает три порочных элемента: инвестиционный подход (по сути, субсидирование верфей за счет рыбопромышленников); распределение водных биоресурсов через аукционы (причем это касается не только крабов, но и, например, рыбы в ИЭЗ иностранных государств), а также плату за пользование ресурсами», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что этих составляющих нет в странах с развитой рыбной промышленностью — таких, как США, Исландия, Канада, Норвегия, Япония, Китай, Вьетнам и другие.

«В настоящее время в рыбном хозяйстве России назревает кризис, связанный с введением второго этапа инвестквот. Ведь второй этап вводится на фоне ужесточения антироссийских санкций. В таких условиях, казалось бы, надо наоборот пересмотреть концептуальные положения развития рыбного хозяйства, отказавшись и от инвестквот, и от аукционов, и от платы за ресурсы. И действительно заняться развитием рыбного хозяйства», — отметил ветеран отрасли.

Он напомнил, что рыбное хозяйство — это второй, после животноводства, поставщик населению животного белка, причем легко усваиваемого организмом. «Надо вспомнить, что среднедушевое потребление рыбопродукции в России не достигает рекомендованной Минздравом рациональной нормы в 22 кг в год. Речь ведь идет именно о продукции в чистом виде, а не о рыбе в живом весе (с глазами, внутренностями и плавниками). В чистом виде потребление не превышает 14-15 кг в год», — привел цифры Вячеслав Зиланов.

По его мнению, назрела необходимость принятия новой рыболовной политики, с учетом как внутренней ситуации в отрасли, так и внешнего давления на Россию — на морское и океаническое рыболовство страны.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

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