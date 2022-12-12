Для озер и рек определили ОДУ на 2023 год

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних водных объектах на предстоящий год. Из приказа можно узнать, какие объемы рыбы можно будет добыть на реках, озерах и водохранилищах в разных регионах.

Общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2023 г. утвержден приказом Минсельхоза России от 25 ноября 2022 г. № 828. Документ появился в базе ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, определены разрешенные для добычи объемы в реках, водохранилищах и озерах целого ряда российских регионов. Это Амурская, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Еврейская автономная, Кировская, Костромская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Ярославская, Иркутская, Тюменская области, Карелия, Башкирия, Дагестан, Марий Эл, Татарстан, Республика Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Удмуртия, Чувашия, ХМАО — Югра, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровскийкрая, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, что ОДУ на 2023 г. в морских водах утвержден приказом Минсельхоза от 30 сентября 2022 г. № 648.

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