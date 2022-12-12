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Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Ольга Булкова: Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Исключение малого и среднего бизнеса из-под действия изменений, запланированных законопроектом о втором этапе инвестквот и аукционов, очень важно, считают в Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе. Небольшие предприятия играют важную социально-экономическую роль на отдаленных территориях, подчеркнула руководитель объединения Ольга Булкова.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, принятый в первом чтении, содержит серьезные риски для малого и среднего предпринимательства, полагают в Союзе рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе). «Важно понимать, что именно предприятия малого и среднего бизнеса помогают сохранить жизнь на отдаленных прибрежных территориях Дальнего Востока и Крайнего Севера. За счет только госбюджета содержать эти территории невозможно», — подчеркнула в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Обновление флота важно для отрасли, однако социально-экономический эффект от судна, построенного по программе инвестквот, не сравнится с эффектом от построенного берегового завода, убеждена руководитель объединения. «Это не просто рабочие места — это обеспечение условий для проживания не только членов трудовых коллективов, но и их семей. Пока есть рыбацкие предприятия, существуют и отдаленные рыбацкие поселки и районы», — акцентировала собеседница «Fishnews — Новости рыболовства».

Также проект закона не учитывает уже созданную развитую сеть береговых заводов рыбопереработки, отметила Ольга Булкова. «Уже сейчас мощности наших предприятий полностью не обеспечены сырьем. Что же будет, если квоты по результатам первого и второго этапа урежут суммарно на 44%?» — заявила председатель союза.

В объединении считают важным оставить для небольших предприятий и квоты на добычу крабов. «Это заблуждение, что все предприятия, у которых есть крабовый ресурс, — часть больших структур. И нельзя таких пользователей, особенно тех, кто занимается прибрежным промыслом, лишать возможности работать», — подчеркнула Ольга Булкова.

В качестве примера она привела предприятия, добывающие колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне.

«Мы все помним, что на первом этапе крабовых аукционов лоты формировались от 1000 тонн и выше. Квота по колючему крабу в Северо-Охотоморской подзоне гораздо меньше (общий допустимый улов на 2023 год составляет 135 тонн — прим. ред.). Допустим, аукцион пройдет, но кто будет этого краба в прибрежном промысле добывать? Это очень большой вопрос. В результате бюджет может лишиться возможных поступлений, а предприятия, которые занимались добычей, окажутся в сложном финансовом положении», — заявила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккраб
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