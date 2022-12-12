Новости
Рыбацкое судно на промысле. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Балтика завершает год на хорошем уровне

Несмотря на снижение ОДУ в Балтийском море, рыбаки сохранили объемы вылова примерно на уровне прошлогодних. Освоение квот в целом по бассейну выросло почти до 82%, прежде всего за счет промысла сельди.

Морской промысел

Предварительные итоги промысла в Балтийском море и его заливах проанализировали специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). Вылов трески, речной камбалы, шпрота (кильки) и балтийской сельди (салаки) на начало декабря практически соответствует уровню прошлого года и составляет почти 61 тыс. тонн. При этом суммарное освоение общего допустимого улова (ОДУ) по всем видам водных биоресурсов увеличилось с 77% в 2021 г. почти до 82%.

По сравнению с декабрем 2021 г. несколько выросли объемы добычи салаки — до 21,4 тыс. тонн, даже несмотря на сокращение ОДУ. В результате уровень освоения квот повысился с прошлогодних 70,8% до 78,5%.

Вылов шпрота остался практически на уровне 2021 г. — 37,7 тыс. тонн (85,4% ОДУ), несмотря на небольшое снижение квоты.

Объемы добычи трески в российской зоне 26-го подрайона ИКЕС Балтийского моря составляет почти 0,9 тыс. тонн, что на четверть ниже показателя за аналогичный период 2021 г. ОДУ трески в этом году был урезан до 2 тыс. тонн, благодаря этому освоение квот увеличилось до 45,6%.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, запас трески в Балтийском море остается в депрессивном состоянии. На 2023 г. филиал рекомендовал установить ОДУ на нижнем пределе — 1,61 тыс. тонн.

«Остается актуальным вопрос о снижении числа неэффективных пользователей, — отметили в филиале. — Независимо от установленной величины ОДУ, при существующей организации добычи трески — более 30% этого объема ежегодно приходится на организации, практически не ведущие промысел».

Вылов речной камбалы на начало декабря превысил 1 тыс. тонн, что немного ниже уровня прошлого года.

Прогнозы по запасам

По данным наблюдателей АтлантНИРО, промысловая обстановка 2022 г. позволила вести добычу водных биоресурсов в Балтийском море на уровне последних лет. Структура уловов по видам рыбы как при донном, так и при пелагическом промыслах осталась традиционной.

Результаты исследований говорят о низкой урожайности поколений шпрота 2021-2022 гг. в промысловом запасе, что в перспективе может привести к его снижению, а следовательно, к сокращению ОДУ и вылова этого вида.

Однако в целом запасы шпрота, сельди и речной камбалы находятся на уровне выше предельной величины, трески — ниже этого показателя, что было учтено при разработке прогноза ОДУ. По оценкам ученых, предварительные результаты 2022 г. показывают, что за исключением трески добыча основных объектов лова ведется успешно.

Заливы

По информации филиала, в 2022 г. сложились достаточно благоприятные условия для промысла в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря. Особенно это касается балтийской сельди и европейской корюшки, промысел которых во многом определяется гидрологическими условиями и, как следствие, сроками начала и продолжительности путин.

Лов салаки в Вислинском заливе осуществлялся в счет российского ОДУ в Балтийском море. Объемы добычи составили 2,6 тыс. тонн при квоте 2,8 тыс. тонн (в 2021 г. — 3,2 тыс. и 3,5 тыс. тонн соответственно), квота освоена на 92,3%.

Запасы основных промысловых объектов, к которым помимо салаки и корюшки относятся лещ, судак, чехонь, плотва, окунь, в заливах в целом находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести стабильный промысел. По оценке АтлантНИРО, объемы вылова водных биоресурсов в этих районах, как в рамках освоения квот, так и по «неодуемым» видам, в целом схожи с прошлогодними.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Рыбацкое судно на промысле. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Измерение рыбы из улова. Фото пресс-службы АтлантНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: ОДУ
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

    Ольга БУЛКОВА

    Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    Потребитель переходит в режим экономии

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

    Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Коммерческий директор компании «Владснаб»

    Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

    Все интервью

    Личное мнение

    Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

    Заслуженный работник рыбного хозяйства

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    В рыбном хозяйстве России назревает кризис

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

    Все материалы

    Крупным планом

    Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

    «Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

    Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

    «Владимир Бирюков» спешит на родину

    Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

    Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

    Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

    Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.