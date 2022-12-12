Балтика завершает год на хорошем уровне

Несмотря на снижение ОДУ в Балтийском море, рыбаки сохранили объемы вылова примерно на уровне прошлогодних. Освоение квот в целом по бассейну выросло почти до 82%, прежде всего за счет промысла сельди.

Морской промысел

Предварительные итоги промысла в Балтийском море и его заливах проанализировали специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). Вылов трески, речной камбалы, шпрота (кильки) и балтийской сельди (салаки) на начало декабря практически соответствует уровню прошлого года и составляет почти 61 тыс. тонн. При этом суммарное освоение общего допустимого улова (ОДУ) по всем видам водных биоресурсов увеличилось с 77% в 2021 г. почти до 82%.

По сравнению с декабрем 2021 г. несколько выросли объемы добычи салаки — до 21,4 тыс. тонн, даже несмотря на сокращение ОДУ. В результате уровень освоения квот повысился с прошлогодних 70,8% до 78,5%.

Вылов шпрота остался практически на уровне 2021 г. — 37,7 тыс. тонн (85,4% ОДУ), несмотря на небольшое снижение квоты.

Объемы добычи трески в российской зоне 26-го подрайона ИКЕС Балтийского моря составляет почти 0,9 тыс. тонн, что на четверть ниже показателя за аналогичный период 2021 г. ОДУ трески в этом году был урезан до 2 тыс. тонн, благодаря этому освоение квот увеличилось до 45,6%.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, запас трески в Балтийском море остается в депрессивном состоянии. На 2023 г. филиал рекомендовал установить ОДУ на нижнем пределе — 1,61 тыс. тонн.

«Остается актуальным вопрос о снижении числа неэффективных пользователей, — отметили в филиале. — Независимо от установленной величины ОДУ, при существующей организации добычи трески — более 30% этого объема ежегодно приходится на организации, практически не ведущие промысел».

Вылов речной камбалы на начало декабря превысил 1 тыс. тонн, что немного ниже уровня прошлого года.

Прогнозы по запасам

По данным наблюдателей АтлантНИРО, промысловая обстановка 2022 г. позволила вести добычу водных биоресурсов в Балтийском море на уровне последних лет. Структура уловов по видам рыбы как при донном, так и при пелагическом промыслах осталась традиционной.

Результаты исследований говорят о низкой урожайности поколений шпрота 2021-2022 гг. в промысловом запасе, что в перспективе может привести к его снижению, а следовательно, к сокращению ОДУ и вылова этого вида.

Однако в целом запасы шпрота, сельди и речной камбалы находятся на уровне выше предельной величины, трески — ниже этого показателя, что было учтено при разработке прогноза ОДУ. По оценкам ученых, предварительные результаты 2022 г. показывают, что за исключением трески добыча основных объектов лова ведется успешно.

Заливы

По информации филиала, в 2022 г. сложились достаточно благоприятные условия для промысла в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря. Особенно это касается балтийской сельди и европейской корюшки, промысел которых во многом определяется гидрологическими условиями и, как следствие, сроками начала и продолжительности путин.

Лов салаки в Вислинском заливе осуществлялся в счет российского ОДУ в Балтийском море. Объемы добычи составили 2,6 тыс. тонн при квоте 2,8 тыс. тонн (в 2021 г. — 3,2 тыс. и 3,5 тыс. тонн соответственно), квота освоена на 92,3%.

Запасы основных промысловых объектов, к которым помимо салаки и корюшки относятся лещ, судак, чехонь, плотва, окунь, в заливах в целом находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести стабильный промысел. По оценке АтлантНИРО, объемы вылова водных биоресурсов в этих районах, как в рамках освоения квот, так и по «неодуемым» видам, в целом схожи с прошлогодними.

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