Минсельхоз внес уточнение в проект приказа по сельди

Министерство сельского хозяйства разместило новый проект приказа о регулировании добычи сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2023 г. Уточняется, что ограничения предлагаются для специализированного промысла.

Новая версия проекта приказа Минсельхоза о регулировании добычи сельди в Западно-Беринговоморской зоне размещена на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

«Установить запрет по 31 декабря 2023 г. на специализированный промысел сельди тихоокеанской при осуществлении промышленного рыболовства всеми орудиями и способами добычи (вылова) в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179°00' восточной долготы», — говорится в проекте.

До этого министерство уже размещало проект приказа по сельди Западно-Беринговоморской зоны - дополнительная мера регулирования предложена для сохранения олюторской сельди. Однако отраслевое сообщество попросило уточнить, что речь идет именно о запрете специализированного промысла, чтобы у рыбаков была возможность прилова сельди.

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