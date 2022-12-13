Попытка незаконно получить «традиционные» квоты привела к суду

В Магаданской области суд вынес приговор мужчине, который пытался получить право на вылов рыбы, выдавая себя за представителя коренных народов. Наказанием за использование поддельного документа стали пять месяцев ограничения свободы.

Подложный документ фигурант предъявил в отдел рыбоохраны. Также мужчина подал заявку на предоставление ему «традиционных» объемов вылова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Приговор в законную силу не вступил.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews