Новости
Выращивание гребешка в Приморье

Марифермеры «сверили часы» с Росрыболовством и Минвостокразвития

В Москве прошли два совещания по актуальным вопросам аквакультуры. Обсуждали ограничения для создания новых участков, дополнительные функции на «Аквавостоке» и другие актуальные темы, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

8 декабря вопросы аквакультуры рассмотрели на предварительном совещании в Росрыболовстве с участием Минвостокразвития, Корпорации по развитию Дальнего Востока, некоторых отраслевых объединений. 9 декабря состоялся круглый стол на площадке Общественного совета при Минвостокразвития. Это мероприятие прошло в расширенном составе — с представителями Федерального агентства по рыболовству, Минсельхоза, Минприроды, КРДВ, властей регионов, марикультурных компаний и ассоциаций, Общественного совета при Росрыболовстве.

«Мы сверили часы с регулятором и Минвостокразвития по необходимым поступательным действиям, — рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры, член Общественного совета при Росрыболовстве Роман Витязев. — Основные точки приложения усилий в краткосрочной перспективе — это подготовка дорожной карты по развитию аквакультуры, анализ деятельности предприятий с точки зрения эффективности использования участков и проработка необходимых мер поддержки со стороны государства для добросовестных пользователей. А также анализ и ревизия текущих ограничений — в основном это ограничения Минприроды, Минтранса, Минобороны, которые препятствуют вводу в рыбохозяйственный оборот новых акваторий».

Еще одной темой стал апгрейд сервиса «Аквавосток»: создание там личного кабинета пользователя, внедрение цифровой отчетности и сквозной прослеживаемости — от выпуска до изъятия и реализации, в том числе на экспорт. Такие улучшения ДВ СПМ предлагал ранее.

«Это все поддержано, есть понимание, кто и как этим будет заниматься. Возможно, в ближайшее время запустят пилотный проект по цифровой отчетности», — отметил глава отраслевого объединения.

Союз также предложил провести с участием регионов ревизию всех рыболовных участков в координатной форме и добавить на «Аквавосток» слой с РЛУ, указанием их площадей, пользователей, сроков пользования, видов промысла. «Такая работа уже ведется. Нужно актуализировать данные на сервисе, внести информацию о текущих ограничениях, посмотреть, где что можно сделать для аквакультуры и, самое главное, нужно ли», — подчеркнул Роман Витязев.

Поддержано предложение замруководителя Росрыболовства Василия Соколова организовать ряд выездных совещаний для проведения рабочих встреч с аквафермерами на местах. Первую такую встречу намечено провести в феврале на Сахалине, также запланированы мероприятия в Приморье и на Камчатке.

Кроме того, обсудили возможность исключения требований экологической экспертизы для пастбищного рыбоводства, уменьшение минимальной площади участков для Северного бассейна, вопросы корректировки границ участков.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоккамчаткамоскваросрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Коммерческий директор компании «Владснаб»

Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Заслуженный работник рыбного хозяйства

Вячеслав ЗИЛАНОВ

В рыбном хозяйстве России назревает кризис

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Все материалы

Крупным планом

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.