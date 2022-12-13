Марифермеры «сверили часы» с Росрыболовством и Минвостокразвития

В Москве прошли два совещания по актуальным вопросам аквакультуры. Обсуждали ограничения для создания новых участков, дополнительные функции на «Аквавостоке» и другие актуальные темы, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

8 декабря вопросы аквакультуры рассмотрели на предварительном совещании в Росрыболовстве с участием Минвостокразвития, Корпорации по развитию Дальнего Востока, некоторых отраслевых объединений. 9 декабря состоялся круглый стол на площадке Общественного совета при Минвостокразвития. Это мероприятие прошло в расширенном составе — с представителями Федерального агентства по рыболовству, Минсельхоза, Минприроды, КРДВ, властей регионов, марикультурных компаний и ассоциаций, Общественного совета при Росрыболовстве.

«Мы сверили часы с регулятором и Минвостокразвития по необходимым поступательным действиям, — рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры, член Общественного совета при Росрыболовстве Роман Витязев. — Основные точки приложения усилий в краткосрочной перспективе — это подготовка дорожной карты по развитию аквакультуры, анализ деятельности предприятий с точки зрения эффективности использования участков и проработка необходимых мер поддержки со стороны государства для добросовестных пользователей. А также анализ и ревизия текущих ограничений — в основном это ограничения Минприроды, Минтранса, Минобороны, которые препятствуют вводу в рыбохозяйственный оборот новых акваторий».

Еще одной темой стал апгрейд сервиса «Аквавосток»: создание там личного кабинета пользователя, внедрение цифровой отчетности и сквозной прослеживаемости — от выпуска до изъятия и реализации, в том числе на экспорт. Такие улучшения ДВ СПМ предлагал ранее.

«Это все поддержано, есть понимание, кто и как этим будет заниматься. Возможно, в ближайшее время запустят пилотный проект по цифровой отчетности», — отметил глава отраслевого объединения.

Союз также предложил провести с участием регионов ревизию всех рыболовных участков в координатной форме и добавить на «Аквавосток» слой с РЛУ, указанием их площадей, пользователей, сроков пользования, видов промысла. «Такая работа уже ведется. Нужно актуализировать данные на сервисе, внести информацию о текущих ограничениях, посмотреть, где что можно сделать для аквакультуры и, самое главное, нужно ли», — подчеркнул Роман Витязев.

Поддержано предложение замруководителя Росрыболовства Василия Соколова организовать ряд выездных совещаний для проведения рабочих встреч с аквафермерами на местах. Первую такую встречу намечено провести в феврале на Сахалине, также запланированы мероприятия в Приморье и на Камчатке.

Кроме того, обсудили возможность исключения требований экологической экспертизы для пастбищного рыбоводства, уменьшение минимальной площади участков для Северного бассейна, вопросы корректировки границ участков.

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