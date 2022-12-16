Регионы ожидал сюрприз при подготовке ко второму чтению квотного законопроекта

Представители региональных парламентов планировали по видео-конференц-связи подключиться к заседанию профильного комитета Госдумы и принять участие в обсуждении законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Однако незадолго до мероприятия выяснилось, что дистанционно поучаствовать не получится.

Напомним, что региональные парламенты выступили с поправками ко второму чтению проекта изменений федерального закона о рыболовстве. Регламент Госдумы предусматривает, что ответственный комитет уведомляет субъекты права законодательной инициативы, внесшие поправки к законопроектам, либо их представителей о времени своего заседания.

Руководители региональных парламентов были приглашены участвовать в заседании комитета по аграрным вопросам по рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта о втором этапе. Подключиться было предложено в том числе и с использованием видео-конференц-связи. Но перед самым заседанием выяснилось, что участвовать дистанционно возможности не будет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект о втором этапе уже привлек внимание, когда рассматривался правительством. Традиционно по итогам заседания правительства выпускается сообщение о принятых решениях, но ни в публиковавшемся проекте повестки заседания, ни в опубликованных решениях об одобренном квотном законопроекте не упоминалась.

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