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Одной из основных экспортных рыбных позиций России является минтай

Аналитики Россельхозбанка оценили возможности рыбных поставок

В этом году, несмотря на санкции и другие ограничения, основными странами для экспорта российской продукции из водных биоресурсов оставались Южная Корея, Китай, Нидерланды, Нигерия и Япония, обратили внимание эксперты Россельхозбанка. При этом прорабатываются возможности для расширения географии поставок, отметили аналитики.

«Сегодня в мировой экономике происходят значительные изменения, которые влияют на все отрасли — и на рыбную, безусловно, тоже. Нарушение выстроенных процессов вылова, производства, переработки и упаковки рыбы усиливают географическое сегментирование рынка, а товаропроводящие цепи удлиняются и усложняются», — заявили Fishnews в Россельхозбанке.

В то же время аналитики отмечают востребованность рыбных товаров. «Государство продолжает системную поддержку отрасли. Несмотря на сложности и потребность адаптироваться под новые условия ведения бизнеса, рыбная отрасль на сегодня показывает стабильные результаты», — считают в РСХБ.

Основными странами для поставок российской продукции, несмотря на санкции и ограничения, в нынешнем году остались Республика Корея, Китай, Нидерланды, Нигерия и Япония.

В новых реалиях рассматриваются также и альтернативные рынки экспортного сбыта. Эксперты Россельхозбанка обрисовали ситуацию по таким направлениям.

Нигерия. В связи с изменениями мировой торговли сельхозпродукцией, вызванными текущей геополитической конъюнктурой и пандемией COVID-19, Нигерия с ее растущей экономикой и населением представляется перспективным рынком сбыта российской рыбопродукции. В адрес посольства России в Нигерии поступали запросы на содействие в поиске российских экспортеров, а Департамент рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства Нигерии готов содействовать процедуре получения лицензии и квоты нигерийским импортерам российской рыбной продукции. Однако Нигерия – страна с низкой платежеспособностью населения. Учитывая это, а также действующие заградительные торговые барьеры, необходимо адаптировать предложение к текущему состоянию рынка.

Республика Гана. Принимая во внимание, что в Гане, с одной стороны, увеличивается объем потребления рыбы населением, а с другой — рыбные ресурсы в прибрежных водах значительно истощены, импорт продукции из ВБР имеет тенденцию к росту. В этой связи перспективы расширения поставок рыбной продукции из России в Республику Гана вполне реальны (консервы, мороженая рыба).

Египет. В плане удовлетворения потребностей в рыбной продукции Египет по-прежнему зависит от импорта. Весомую роль в этой ситуации играет продолжающийся рост населения. У российских компаний есть возможность закрепиться на египетском рынке. Уже более 30 предприятий прошли аттестацию египетских органов для поставок продукции в страну. Более того, компании готовы отправлять именно те виды рыбной продукции, которые уже импортируются Египтом, а значит, имеют определенную популярность на его рынке. Главным фактором в этом случае станет стоимость поставляемого товара.

Бразилия. В качестве перспективного направления рассматривается отгрузка уже переработанной рыбы и рыбной продукции из России в контейнерах-рефрижераторах с помощью логистических компаний, напрямую работающих с бразильским рынком.

Нужно учитывать, что Бразилия реализует политику протекционистских мер для защиты национальной промышленности путем введения запретительных ставок пошлин на импорт различных товаров и продукции.

Перспективны рынки сбыта Кот-д`Ивуар и ЮАР, а по отдельным видам продукции — Катар и Саудовская Аравия.

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