Россельхознадзор призывает четче разграничить икру и икорные изделия

В Россельхознадзоре заявили о проблеме продажи «структурированной икры», на упаковке которой не указано, что на самом деле это икорное рыбное изделие. Ведомство предлагает в связи с этим внести изменения в техрегламент ЕАЭС.

В преддверии Нового года, по данным информационной системы «Меркурий», российские производители увеличили выпуск «икры лососевой» с маркировкой «структурированная». Она продается в крупных торговых сетях по всей стране значительно дешевле обычной икры, но на порядок дороже имитированной, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В федеральной службе обращают внимание, что это не натуральная икра, а икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок. В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой, тем самым восстанавливая структуру икры. Для этого используют целый комплекс пищевых добавок: желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса, а также консерванты, которые подлежат контролю Роспотребнадзора и должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.

В результате технологии изготовления получается продукт, практически не отличимый от натуральной икры ни по вкусу, ни по запаху, ни по цвету.

Однако «структурированная икра» в действительности является не икрой, а «икорным рыбным изделием», что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная», как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра».

Россельхознадзор призвал граждан обращать особое внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав.

В ведомстве также рассказали, что направили официальное письмо в Роспотребнадзор, уполномоченный контролировать маркировку продукции, с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию в розничной торговле.

Россельхознадзор также предлагает внести в Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» изменения, запрещающие называть «икорные рыбные изделия» «икрой». В противном случае не только вводится в заблуждение потребитель — несоответствия в маркировке могут вносить неточности в прослеживаемость пищевой продукции и статистическую отчетность, заявили в федеральной службе.

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