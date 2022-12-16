ПИНРО продолжает мониторинг обитателей Баренцева моря

Специалисты Полярного филиала ВНИРО завершили экосистемные исследования в Баренцевом море. Ученые собрали данные о состоянии запасов основных объектов промысла и об уровне загрязнения окружающей среды.

Российско-норвежская экосистемная съемка проводилась в нескольких районах Баренцева моря: в восточной части норвежской экономической зоны, в открытой части и в исключительной экономзоне России.

В ходе экспедиции на научно-исследовательском судне «Вильнюс» сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) выполнили комплексные исследования состояния окружающей среды. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, ученые собрали данные о распределении, размерно-возрастном составе и питании промысловых объектов Баренцева моря — трески и пикши, мойвы, морской камбалы, камбалы-ерша, сайки, краба стригуна-опилио и северной креветки.

Исследования позволили получить информацию о встречаемости морских млекопитающих и птиц. Кроме того, специалисты филиала взяли пробы воды, грунта и ткани гидробионтов для определения уровня содержания загрязняющих веществ и микропластика в Баренцевом море.

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