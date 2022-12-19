Приморский край перерабатывает меньше, но глубже

Предприятия Приморья за январь-октябрь выпустили 529 тыс. тонн рыбной продукции. Снижение объема по сравнению с уровнем 2021 г. профильное агентство региона объясняет более глубокой переработкой сырья.

Объем производства рыбной продукции в Приморье составил 87% от уровня прошлого года. «Это прежде всего связано с увеличением глубины переработки мороженой рыбы и морепродуктов. Объемы производства рыбного филе выросли в 1,8 раза, до 41 тыс. тонн, фарша и мяса рыбы — в 1,5 раза, до 15,4 тыс. тонн. Также предприятия выпустили 10,8 тыс. тонн икры и ее заменителей, почти 28 тыс. тонн рыбной муки», — отметили в агентстве по рыболовству Приморского края.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, за 10 месяцев рыбоперерабатывающие предприятия Приморья выпустили 84,6 млн условных банок консервов и пресервов. «Объемы производства немного снизились к уровню прошлого года из-за увеличения спроса на филе и рыбные полуфабрикаты», — обратили внимание в ведомстве.

По словам руководителя агентства Валерия Корко, в этом году появились новые рынки сбыта продукции: Португалия, Бразилия, Монголия, Литва, Абхазия, Азербайджан. Туда краевые предприятия экспортируют мороженую рыбу, филе, готовую или консервированную рыбу.

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