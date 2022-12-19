По крабовым аукционам могут сменить временные рамки

Депутаты предложили предусмотреть для второго этапа крабовых аукционов иные требования к срокам, в которые необходимо уложиться для получения права на добычу по купленным квотам с января года, следующего за годом проведения торгов.

Напомним, что профильный комитет Госдумы одобрил таблицу поправок ко второму чтению проекта закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции предлагается в том числе изложить статью о договорах на доли квот добычи крабов в инвестиционных целях.

Первый аукцион по распределению крабовых квот с обязательствами по строительству судов в России прошел в 2019 г. Действующий закон предусматривает, что осваивать полученные лимиты с января следующего года можно в случае проведения торгов до 1 ноября. Если аукцион состоится после этой даты, то право на добычу победители получают с 1 января второго года, следующего за годом проведения торгов.

Теперь предложены другие формулировки. Ловить со следующего года можно будет в случае заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты по результатам аукциона до 20 декабря года, в котором проводится аукцион. В ином случае — с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

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