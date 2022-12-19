Законопроект по квотам приготовили ко второму чтению

В базе данных Госдумы появился текст законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов с учетом поправок, которые профильный комитет ГД рекомендовал к принятию. 20 декабря проект может быть рассмотрен во втором чтении.

В Системе обеспечения законодательной деятельности размещены материалы по итогам заседания Комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором рассматривалась подготовка ко второму чтению законопроекта о перераспределении квот вылова .

Опубликованы таблица поправок, которые профильный комитет рекомендовал к одобрению, и текст законопроекта с учетом этих изменений. А также таблица поправок, рекомендуемых к отклонению.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты предлагают исключить из законопроекта нововведения по квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

За правительством предполагается закрепить право устанавливать максимальный совокупный объем общего допустимого улова, утвержденный применительно к квотам для промышленного лова, по определенным видам водных биоресурсов по бассейну для лица или группы лиц. Такая мера предложена для защиты конкуренции.

Процентовка, которую предполагается отдавать под инвестиционные квоты, не изменилась: 20% — на инвестквоты первого этапа в Дальневосточном и Северном бассейнах; 4% — «добавка» для участников первого этапа программы на Дальнем Востоке; 20% — на инвестквоты второго этапа на Дальневосточном бассейне.

Парламентарии предложили закрепить в законе, что добыча по инвестквотам второго этапа должна осуществляться пользователями, зарегистрированными в прибрежном регионе, относящемся к бассейну, в котором предоставляются лимиты.

Ко второму чтению изменилась возможная конфигурация по крабам. На квоты добычи в инвестиционных целях второго этапа предлагается отвести 48%.

Изменились сроки, связанные с распределением крабовых аукционных квот. Сейчас закон предусматривает, что ловить уже со следующего года победители торгов могут, если аукцион проведен до 1 ноября. Теперь предложено установить, что осваивать купленные квоты со следующего года можно, «в случае заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях по результатам аукциона до 20 декабря года, в котором проводится аукцион».

Предполагается закрепить срок начала реализации инвестпроекта под крабовые квоты не позднее года с даты заключения договора на долю.

При этом появилась формулировка о том, что размер крабовой квоты на второй этап распределяется преимущественно для строительства судов промыслового флота. При этом перечень объектов инвестиций, которые должны строить в России победители аукционов, по-прежнему должно устанавливать правительство.

Защитить интересы малого и среднего бизнеса при распределении рыбных инвестквот второго этапа депутаты решили через использование повышающего коэффициента 1,2. Особые условия для субъектов МСП предусмотрены по крабу.

В договорах на инвестквоты планируется предусмотреть обязательство по ежегодному производству на береговых предприятиях в течение двух лет подряд рыбной продукции в размере не меньше 60% совокупного объема квот на инвестцели. Депутаты также поддержали идею предусмотреть возможность использования механизма лизинга в программе инвестквот.

Ключевой момент - сроки вступления изменений в силу. По судовому направлению предлагался 2026 г., однако правительство настаивало на том, чтобы оставить запуск новой реформы с 2023 г. Поправки по переносу сроков отнесены к опубликованной таблице поправок, которые профильный комитет рекомендовал к отклонению, — на этом на заседании настаивал замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. Председатель Владимир Кашин заявил, что вопрос о сроках на пленарном заседании пройдет через отдельное голосование.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews