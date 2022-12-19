Рабочая группа по лососевым участкам соберется на первое заседание

Первое заседание Междведомственной рабочей группы по вопросам законодательства в сфере распределения участков для промысла анадромных видов рыб пройдет 22 декабря, сообщили в ВАРПЭ.

Минсельхоз образовал рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в части предоставления права на заключение договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (приказ от 2 декабря 2022 г. № 848), сообщается в телеграм-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В состав группы вошли представители обеих палат парламента, Росрыболовства, Минсельхоза, органов исполнительной власти Камчатского края и Сахалинской области, ВНИРО и отраслевых объединений.

Основная задача рабочей группы – проработка оснований для закрепления права на пользование рыболовными участками для добычи лососей и других анадромных видов рыб за пользователями, отметили в ВАРПЭ.

Росрыболовство ранее заявило о планах подготовить проект закона о распределении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. При этом должны быть выработаны критерии для перезакрепления участков — такое продление предполагается для добросовестных пользователей.

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