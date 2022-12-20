Законопроект по квотам вызвал резонанс среди депутатов

В ЛДПР считают необходимым не торопиться со вторым этапом крабовых аукционов. В зависимости от позиции Госдумы и правительства по этой поправке, фракция будет голосовать по законопроекту о втором этапе в целом, сообщил журналистам депутат Станислав Наумов.

Госдума 20 декабря перейдет к основному чтению проекта закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Перенос сроков начала второго этапа не вошел в таблицу поправок, рекомендуемых профильным комитетом ГД к принятию, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправка по старту второго этапа крабовых аукционов должна быть вынесена на отдельное голосование, считают во фракции ЛДПР. «Она связана с механизмом выделения квот на вылов краба, который имеет хороший экспортный потенциал. И мы понимаем, что здесь очень серьезная конкуренция между самыми разными финансово-промышленными группами за увеличение своего объема вылова. И это может привести к очень негативным последствиям, если мы поторопимся и будем спешить», — заявил депутат Станислав Наумов на пресс-подходе перед пленарным заседанием.

Он сообщил, что фракция внесла поправку, предусматривающую «выделение новых квот на основе наличия судов, построенных на российских верфях, не ранее 1 января 2026 г.». Тогда как существующий законопроект предусматривает старт с 2023 г.

«Поэтому в зависимости от того, как будет голосовать Госдума по этой поправке, как будет к этому относиться правительство, мы займем соответствующую позицию по законопроекту о рыболовстве в целом», — сказал парламентарий.

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