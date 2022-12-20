Проект о втором этапе инвестквот и аукционов совсем скоро может стать законом

Госдума планирует на заседании 20 декабря рассмотреть во втором чтении законопроект о перераспределении квот вылова. При этом в базе парламента уже размещен текст к третьему чтению.

Рассмотрение проекта изменений федерального закона о рыболовстве во втором чтении намечено на 20 декабря. В Системе обеспечения законодательной деятельности при этом размещена таблица поправок, рекомендуемых к принятию, несколько отличающаяся от того, что было опубликовано на прошлой неделе.

Например, появилось дополнение о том, что крабовые аукционные квоты второго этапа распределяются «преимущественно» для реализации проектов не только по строительству в России судов, но и объектов инфраструктуры сельских территорий прибрежных регионов.

Размещен текст законопроекта не только ко второму, но и к третьему чтению. Ранее председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отмечал, что изменения могут быть в один день приняты сразу в двух чтениях.

Ко второму чтению профильный комитет поддержал исключение из проекта закона аукционных квот на добычу моллюсков и других морепродуктов (право на вылов краба, правда, по-прежнему готовятся выставить на торги), особые условия для малого и среднего бизнеса. А вот предложение по сдвижке начала второго этапа в части флота отражения в таблице поправок, рекомендуемых к принятию, не нашло.

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