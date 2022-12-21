РРПК поощрила юных мультипликаторов

Русская рыбопромышленная компания подвела итоги конкурса мультфильмов, созданных юными подшефными — воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих во Владивостоке. Победители награждены поездкой на киностудию «Союзмультфильм».

В этом году в студии создали почти десять мультфильмов, на конкурс были представлены две новые работы, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Члены жюри выбрали победителей — авторов новогодней картины «Дед Мороз и его приключения». Второе место досталось ребятам, работавшим над мультфильмом «Кораблик и его друг».

По словам представителя компании, для детей с нарушением слуха очень важен такой вид деятельности. В мультстудии они рисуют, узнают новые техники, расширяют свой кругозор. Каждый год все больше ребят школы присоединяются к числу мультипликаторов студии, они активно пользуются современным интерактивным оборудованием, работают в профессиональных редакторских программах, подолгу трудятся над созданием новых картин и демонстрируют успехи.

Рисовать сцены, работать с профессиональным оборудованием и озвучивать — всему этому глухие и слабослышащие дети школы-интерната учатся в детской анимационной студии «Слышарики», созданной при поддержке РРПК в конце 2019 г. Свой путь юные мультипликаторы начали в январе 2020 г. с мультфильма «Ералаш». Сегодня в их коллекции уже 30 работ.

«Анимация — это не только творческий процесс, но и работа над усидчивостью и целеустремленностью, социализация и развитие наших особых ребят. Благодаря РРПК мы получили оборудование и книги по мультипликации, а в этом году руководитель нашей студии прошла обучение от «Союзмультфильма». Надеемся, что мы будем расти и развиваться в этом направлении, завоевывать еще больше наград», — отметила директор школы-интерната Лариса Новикова.

Победителям конкурса подарили поездку в Москву. Там ребята смогут не только отдохнуть, но и усовершенствовать свои навыки. Под руководством экспертов «Союзмультфильма» они будут воплощать в жизнь анимационные проекты.

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