Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

В ноябре Калининградский филиал Главрыбвода выполнил последний из запланированных на 2022 г. выпусков молоди балтийского сига в Куршский залив. Работу по восстановлению запасов ценной промысловой рыбы специалисты филиала ведут совместно с компанией «Газпром инвест».

«Размер ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, которые наносят компании, определен в проектной документации, которая согласовывается с территориальными органами Росрыболовства. В выданном заключении четко прописано, какие виды рыб в каком объеме в какие водные объекты и в какие сроки необходимо выпускать. С этим заключением предприятия приходят в Главрыбвод и заключают с нами договор на выращивание и выпуск нужного количества рыбы», — объясняет порядок работы с бизнесом начальник управления реализации компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег Карпов.

К масштабным проектам, где ущерб измеряется тоннами, подход особый. Как правило, такими случаями занимается центральный аппарат Главрыбвода. После заключения договора специалисты определяют филиал, заводы которого будут заниматься выращиванием и выпуском рыбной молоди, а если водный объект захватывает несколько регионов, то и филиалов-исполнителей может быть больше одного.

Именно к этой категории относится сотрудничество Калининградского филиала Главрыбвода и компании «Газпром инвест», которая ведет строительство и реконструкцию объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море от Калининградского подземного хранилища газа. Кроме того, компания строит в том же регионе терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа. Для возмещения ущерба, наносимого прибрежной зоне во время возведения и дальнейшей эксплуатации объектов, был выбран балтийский сиг — в недавнем прошлом одна из самых ценных промысловых рыб Северо-Запада России.

Сейчас популяция сига на Балтике находится не в лучшем состоянии. Эвтрофикация Куршского залива в результате деятельности человека привела к заилению естественных нерестилищ и утрате более 90% их площади по сравнению с 1940–1960 гг. Численность и биомасса сига сильно упала, что отразилось на уловах. Специализированный промысел этого вида вести запрещено, и рыбакам он попадается только в виде прилова. По данным Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, в 2022 г. к вылову рекомендовано всего три тонны сига, а в предыдущие годы добыча колебалась на уровне одной-полутора тонн.

Принятая «Газпром инвестом» экологическая программа по восстановлению запасов сига нацелена не только на сохранение популяции, но и в перспективе на ее рост и увеличение объемов промысла. Для выращивания необходимого количества рыбы потребовалось модернизировать экспериментальный рыбоводный цех филиала, расположенный в поселке Лесной на Куршской косе. В прошлом году в цехе было установлено дополнительное оборудование и усовершенствована технология искусственного воспроизводства сиговых. В результате рыбоводные мощности увеличились с 250 тыс. до более 1 млн штук молоди сига в год. Это позволило существенно нарастить объемы выпусков, которые сейчас выполняются только в рамках компенсационных мероприятий.

В этом году переселение мальков из бассейнов цеха в воды залива осуществлялось в несколько этапов. За лето и осень на вольные хлеба в общей сложности отправилось 730 тыс. штук молоди сига — своего рода рекорд, ведь до этого в Балтику такие объемы заводской рыбы не попадали.

Совместный проект «Газпром инвеста» с Главрыбводом по восстановлению популяции сига на Балтике даже стал одним из победителей конкурса «Надежный партнер — Экология», который проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В соответствии с договором в 2022 и 2023 гг. в естественную среду обитания предполагается выпустить еще более 500 тыс. штук рыбной молоди средней навеской 10 г. А всего до 2026 г. «Газпром инвест» профинансирует зарыбление Куршского залива 2,5 млн мальков сига — тоже рекорд для региона.

Об участии бизнеса в восстановлении рыбных запасов на Дальнем Востоке и в Арктике читайте в полной версии статьи — в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.