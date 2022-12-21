Предприятиям определили объемы вылова на 2023 год

Росрыболовство выпустило приказы о распределении квот по пользователям на предстоящий год - в Волжско-Каспийском, Западном, Дальневосточном, Северном бассейнах и Псовско-Чудском озере.

Федеральное агентство по рыболовству приняло важнейшие для организации промысла в новом году документы - приказы о распределении квот по пользователям, сообщает корреспондент Fishnews:

- Приказом от 20 декабря 2022 г. № 746 распределены объемы в Каспийском море ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 747 распределены объемы на Волге и ее водотоках ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 748 распределены квоты добычи в морских водах по пользователям Западного бассейна ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 754 распределены международные квоты в Западном бассейне ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 749 распределены объемы в Чудском, Теплом и Псковском озерах ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 750 распределены международные квоты и квоты добычи в морских водах по пользователям Северного бассейна ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 751 распределены квоты добычи крабов в инвестиционных целях по пользователям Северного бассейна ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 752 распределены квоты добычи крабов в инвестиционных улях на Дальневосточном бассейне ;

- приказом от 20 декабря 2022 г. № 753 распределены квоты вылова в морских водах в Дальневосточном бассейне .

Теперь предприятия могут оформить разрешения на добычу. Напомним, что с 21 декабря вступили в силу изменения по расчету ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

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