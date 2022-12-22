Власти Камчатки поработают с ритейлом над продвижением продукции местных рыбаков

Руководство Камчатского края вновь решило взяться за вопросы продвижения рыбной продукции региона в центральной части страны. Губернатор Владимир Солодов поручил проработать эту тему с крупными федеральными сетями.

О необходимости активизировать работу по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией от камчатских производителей камчатский губернатор рассказал в послании к органам власти региона, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Не менее важно и обеспечение сбыта продукции камчатских рыбаков на внутрироссийском рынке в центральных регионах России. В этой связи я прошу под личным контролем первого вице-губернатора Сергея Викторовича Нехаева организовать вместе с крупными федеральными сетями и начать продвижение нашей рыбы на рынках центральной части страны. Это важно, потому что позволит повысить рынки сбыта для наших рыбопромышленников, а также позволит внести ощутимый вклад в решение общегосударственной задачи продовольственной безопасности», — подчеркнул Владимир Солодов.

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