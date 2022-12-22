Минсельхоз и Росрыболовство формируют базу для работы с вычетами по рыбацкому сбору

Отраслевые регуляторы продолжают готовить подзаконную базу для новой системы уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Госорганам и предприятиям предстоит работать с вычетами.

Изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами вступили в силу с 21 декабря. Реформа готовилась несколько лет.

Ставки сбора, который платят рыбодобывающие предприятия, пересмотрены. При этом введена система вычетов по одному из трех оснований. Это производство продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России); прибрежное рыболовство.

Подзаконная база для реализации изменений Налогового кодекса еще формируется, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас Минсельхоз представил проект постановления правительства, которое определит порядок взаимодействия Минсельхоза и Росрыболовства для подтверждения обоснованности использования вычета в связи с переработкой.

Также ведомство предоставило порядок учета информации о размеров вычетов, обоснованность подтверждения которых подтверждена и которые были использованы. Заниматься таким учетом, судя по проекту, также будет Росрыболовство.

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