Рыбаки столкнулись с вопросами при оформлении разрешений с помощью «Госуслуг»

Добытчики морского ежа в Сахалинской области просят разъяснить, каким образом через портал госуслуг подать заявление на получение промыслового билета. Очень важно оперативно разобраться со всеми вопросами, ведь от оформления разрешений зависит работа рыбаков.

Сервис, позволяющий подать заявление на выдачу рарешения на вылов, появился на портале госуслуг в нынешнем году. Новая опция призвана упростить жизнь предприятиям.

Однако на местах по работе системы пока возникли вопросы. Добытчики, работающие на Курилах, обращаются в компетентные органы за разъяснениями, каким образом оформить заявление на промысел морского ежа.

При заполнении формы на портале требуется указывать орудия лова — их предлагает сам сайт. Но в добыче ежа задействованы еще вспомогательные суда. «У каждого пользователя они индивидуальны: по-своему называются, их разное количество. И вот эту часть — там есть окошко «Примечания» — сайт предлагает дописать вручную», — рассказали Fishnews в Южно-Курильском рыбокомбинате.

Пользователи отметили, что неоднократно обращались за разъяснениями еще до начала выписки билетов.

Промысловики просят госорганы как можно оперативней прокомментировать, как действовать при подаче заявки. Оригиналы разрешений еще требуется доставить на Курилы, к месту промысла, а здесь транспортировка завязана на погодные условия. Кроме того, промысловые билеты необходимы, чтобы оформить лицензии для экспорта живого морепродукта в Минпромторге.

Цифровые технологии — это очень перспективно для организации рыболовства, но все-таки нужно продолжать совершенствовать системы, чтобы они учитывали все нюансы практической работы, говорят рыбаки.

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