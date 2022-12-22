Законодатели поддержали допрычаги для контроля иностранного влияния в рыболовстве
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий изменения в части контроля за иностранным участием в стратегических отраслях экономики. Поправки распространяются и на рыболовство.
Депутаты поддержали законопроект, подготовленный Федеральной антимонопольной службой и внесенный правительством в августе 2022 г.
Изменения предусматриваются в федеральный закон об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, и другие законодательные акты. В том числе в федеральный закон о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.
Для компаний, желающих заниматься стратегическим видом деятельности, вводится процедура согласования с профильной правкомиссией получения лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на такую работу, рассказали в пресс-центре ФАС.
Предварительному согласованию, в частности, подлежит получений решений, влекущих за собой предоставление права на вылов.
Также предусматриваются мер по приостановлению действия разрешительного документа в случае нарушения порядка.
Одна из ключевых целей законопроекта — предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, отметили в антимонопольном ведомстве.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 23 декабря.
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