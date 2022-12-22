Наука исследует необычных рачков Кунашира

Ученые получили первые результаты исследований необычных рачков, обнаруженных в озере Горячее на острове Кунашир. Специалисты отмечают, что этот вид может оказаться ранее неизвестным.

Летом сотрудники заповедника «Курильский» стали свидетелями интересного явления, — вода у берега озера Горячее окрасилась в красно-рыжий цвет. При изучении проб под микроскопом специалисты увидели микроскопических рачков, нехарактерных для этого водоема. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, биоматериал был отправлен в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН для дальнейшей экспертизы.

По словам кандидата биологических наук и карцинолога Елены Чертопруд, рачки, найденные в Горячем, относятся к группе видов, близких к широко распространенному на западе и севере Евразии Diacyclops languidus. Однако они не могут обитать на острове Кунашир из-за климатических особенностей. Так, известно, что яйца этого вида перестают развиваться при температуре более 20°С, а температура озера в летний период может быть и выше.

Ученые выдвинули мнение, что найденные рачки могут быть родственными другому виду, найденному в 1954-1964 гг. в грунтовых водах Японии. Те образцы плохо сохранились, однако было предположено, что вид, обнаруженный в Японии, является новым для науки.

«Рачки в озере Горячее не проникли туда из Японии, а жили на острове Кунашир и ранее. С большой вероятностью, и на Кунашире, и на Японских островах обитает один и тот же вид — Diacyclops sp. nov., популяции которого были разделены в ходе геологического формирования Курильской гряды и Японских островов. Вспышка численности рачков в озере Горячее, скорее всего, связана с выходом в него пластов грунтовых вод, в которых рачки обитали ранее» — поделилась гипотезой Елена Чертопруд.

Для определения вида найденных рачков специалисты проведут детальный морфологический и молекулярно-генетический анализ особей.

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