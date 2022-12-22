Максим Рудой: Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Немногие знают, какой сложный путь проходит рыбная продукция от вылова до стола, отмечает директор отдела логистики «Нерея» Максим Рудой. «Мы же отвечаем за то, чтобы всё на этом пути было идеально», — подчеркнул он.

В логистике Максим Рудой уже порядка 15 лет, в рыбной сфере — 8. По его словам, за эти годы процессы внутри компании сильно изменились: вектор сместился от потребностей крупных клиентов к конечному потребителю — к переработчикам и сетям, у которых совершенно другие требования.

Изменилась и сама логистика. В первую очередь это касается внедрения информационных технологий.

«Если раньше все записи велись на бумаге, то сейчас появились технологии, позволяющие контролировать в реальном времени движение транспорта, товарные остатки, расписание погрузок и многое другое. Естественно, «Нерей» не отстает от трендов: три-четыре года назад мы установили у себя подобный программный комплекс», — рассказал Максим Рудой в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Директор отдела подчеркнул: сервис предоставляется очень высокого уровня. «Наша задача — решить проблему клиента быстро и без заморочек. Он должен получить рыбу точно в срок по установленной изначально цене. Мы давно выстроили четкую систему, чтобы наши клиенты не нервничали и не переживали за качество и сохранность продукции, которую они приобрели», — отметил представитель компании.

Он обратил внимание, что логистический отдел — это очень сложная, многоуровневая система: «Мы ответственны за транспорт, склады, работу лаборатории. Тесно сотрудничаем не только с отделом продаж компании, ориентированным на работу с российскими регионами и странами СНГ, но и с отделом продаж ВЭД».

Отправка рыбы на внешний рынок — дело непростое, констатировал Максим Рудой. Его отдел контролирует всю цепочку — от рыбака до водителя машины, которая перевезет товар через границу. Транспорт обязательно должен быть аккредитован зарубежными партнерами и состоять у них в реестрах. До погрузки специалисты компании тщательно проверяют каждый документ.

«Люди думают, что логистика — это очень легко: заказал машину, погрузил товар, его привезли. На самом деле, всё сложнее, а с рыбопродукцией даже вдвойне. Рыба — товар скоропортящийся и требовательный. Если груз стоит на жаре хотя бы полчаса, то нарушается температурный режим — глазурь начинает таять, продукт заветривается. Естественно, и срок хранения тогда уменьшается в разы. Еще более чувствительны к температурному режиму морепродукты, такие как кальмар, гребешок, креветка», — напомнил собеседник Fishnews.

Одна из основных «фишек» компании — это ассортиментные погрузки. Еженедельно комплектуются машины для нескольких клиентов по 10–15 позиций сразу.

«А что такое погрузить 15 позиций в одну машину? Сначала надо забрать из нескольких портов товар. При этом важно понимать, что порт — это режимное предприятие, у которого свои регламенты и порядки. Необходимо заранее подготовить пропуска, свериться с расписанием и выстроить маршрут так, чтобы одна машина грузилась не в течение целой недели, за один-два дня. Все эти проблемы требуют огромных усилий и отдельного внимания, и решает их именно отдел логистики», — рассказал представитель компании.

В этом году его отдел смог закрыть проект, где в одно транспортное средство было загружено сразу 27 ассортиментных позиций. «Уверен, что «Нерей» еще сможет закрепить свои успехи и преумножить их», — резюмировал Максим Рудой.

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