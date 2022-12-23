В Керчи вынесли приговор креветочному браконьеру

Керченский городской суд вынес приговор местному жителю по делу о незаконном вылове креветки и атерины. Ущерб, причиненный природным запасам, оценивается в сумму свыше 380 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, фигурант, используя запрещенное орудие лова, добыл в Керченском проливе более 8 тыс. черноморских травяных креветок и 73 атерины.

Наказанием браконьеру стали два года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews