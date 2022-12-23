Иран увеличил поставки рыбы и морепродуктов на внешний рынок

Экспорт рыбной продукции из Ирана с 21 марта по 22 октября 2022 г. в стоимостном выражении вырос на 68% к аналогичному периоду прошлого года, а в натуральном выражении — на 28%, сообщил министр сельского хозяйства страны Джавад Садатинежад.

Чиновник заявил, что минсельхоз продолжит оказывать поддержку аквакультурным предприятиям для дальнейшего наращивания поставок рыбы и морепродуктов из страны. При этом он подчеркнул необходимость выработки мер по развитию этого сектора, чтобы завершить цепочку создания добавленной стоимости для иранской рыбопродукции.

Как пишет Tehran Times, министерство помогает создавать новые рыбохозяйственные индустриальные парки в стране. Более того, Джавад Садатинежад отметил, что необходимость развития аквакультуры в Иране обусловлена в том числе наличием удобных для этого пляжей и рек.

Кроме того, министр считает, что отдельное внимание государство должно уделить популяризации произведенной рыбопродукции и среди населения собственной страны.

Основные рынки сбыта иранской рыбопродукции — Китай, Южная Корея, а также государства, входящие в ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации Tehran Times, в конце ноября Джавад Садатинежад на полях 6-й Международной рыбохозяйственной выставки (IFEX 2022) в Тегеране анонсировал запуск первого рыбохозяйственного индустриального парка. По словам министра, ежегодно там планирует производиться 1 тыс. тонн креветки.

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