Росрыболовство прокомментировало вопрос со вспомогательными судами

Федеральное агентство по рыболовству пообещало вместе с ЦСМС дополнительно проработать вопрос отражения информации об использовании вспомогательных судов при оформлении разрешений на промысел.

Напомним, что добытчики морского ежа столкнулись с вопросом, как указывать информацию о вспомогательных судах при направлении через «Госуслуги» заявления на получение промыслового разрешения. Возможность такой подачи на портале предусмотрена с нынешнего года.

С запросом по поводу подачи заявления при использовании вспомогательных судов Fishnews обратился в Росрыболовство и Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

По данным Росрыболовства, заявления на выдачу разрешений на промысел морского ежа поступили в адрес ТУ ведомства и сейчас находятся на рассмотрении.

«Необходимо отметить, что формы для подачи заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) реализованы с учетом положений действующего порядка оформления и выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, — прокомментировали в пресс-службе. — Вместе с тем практика проставления отметки в разрешении об использовании вспомогательного судна существует и не противоречит установленному порядку. Для таких случаев на портале госуслуг предусматривается поле «Примечание», в которое можно вносить данные в том числе и об используемых вспомогательных судах.

Учитывая поступившее обращение, Росрыболовство совместно с ЦСМС дополнительно проработают вопрос отражения информации о применении вспомогательных судов».

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