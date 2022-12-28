Перечень рыбных экспортеров в Корею изменится к Новому году

Компетентный орган Республики Корея обновил Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов. Документ вступит в силу с 30 декабря.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Обновленный список опубликован на сайте НЦБРП. Сейчас в документе 933 позиции.

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