Промысловые участки Урала выставлены на конкурс

В Оренбургской области объявлен конкурс на 14 участков для промышленного рыболовства — на реке Урал и ее притоках, Черновском и Сорочинском водохранилищах и озере Жетыколь. Заявки принимаются до 25 января — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, площадь предлагаемых акваторий составляет от 21 га до 1875 га. Перечни объектов промысла на разных участках имеют различия, в общем списке — сазан, лещ, судак, щука и некоторые другие виды.

Стартовые цены лотов — от 70 рублей до 6 тыс. рублей. Критерии оценки заявок, помимо предложенной платы, — средневзвешенные показатели освоения лимитов, а также среднесуточного объема производства рыбной продукции и средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение четырех лет. Акватории предоставляются на 15 лет.

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