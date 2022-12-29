Якутия намерена вписать свой «подводный флот» в новый проект

В Республике Саха (Якутия) будет создана рабочая группа правительства региона по вопросам утилизации заброшенных и затонувших судов. Только на внутренних водных путях Ленского бассейна обнаружены 264 таких объекта.

В рабочую группу войдут представители министерств, ведомств и отраслевых предприятий, а возглавит ее первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Якутии.

«Экологическая проблема, связанная с утилизацией затонувших и заброшенных судов, стоит достаточно остро, причем давно. Более десяти таких судов выявлено в морском порту Тикси, где сегодня успешно реализуется федеральный проект «Чистая Арктика». Но проблема намного шире, в одной только акватории внутренних водных путей Ленского бассейна затоплены 264 судна. По многим из них не определены владельцы», — заявил Дмитрий Садовников.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы необходимо определиться с перечнем затонувшего и заброшенного имущества в бассейне реки Лена. Нужно включить мероприятия по подъему и удалению судов в разрабатываемый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов России, считает первый вице-премьер. Это предложение уже поддержал профильный комитет Совета Федерации, отметили в пресс-службе.

Также Дмитрий Садовников заявил о необходимости актуализации сведений о судах, затопленных в акватории морского порта Тикси, — для дальнейшего получения софинансирования из федерального бюджета.

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