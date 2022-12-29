Россельхознадзор рассказал об изменениях уходящего года

В 2022 г. утвержден порядок обследования объектов для поставок продукции животного происхождения на экспорт вне стран Евразийского экономического союза. Реализована возможность импорта с копией ветсертификата.

Россельхознадзор подвел итоги уходящего года в сфере внешнего ветнадзора и международного сотрудничества.

Среди мер, принятых для обеспечения импорта, в ведомстве отметили упрощения оформления грузов. Разрешается ввоз продукции в сопровождении копий ветеринарных сертификатов страны происхождения. При ввозе из 18 стран, с которыми ведется интеграция информационных систем, без копий — с предварительными уведомлениями или электронными сертификатами.

В 2022 г. Россельхознадзор совместно с Российским экспортным центром реализовали возможность подачи экспортером заявления на оформление ветеринарного сертификата через систему РЭЦ «Одно окно».

В рамках совершенствования ветконтроля животноводческой продукции проводятся работы по технической реализации системы управления рисками (СУР) посредством информационной системы Россельхознадзора ФГИС «ВетИС», рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Завершить работы планируется в первом квартале 2023 г.

Предполагается, что использование СУР позволит снизить нагрузку на участников ВЭД, сократив время проведения контрольных мероприятий. Участники внешнеэкономической деятельности смогут получать информацию о ходе ветеринарного контроля в режиме реального времени (в личном кабинете ФГИС «Аргус»). Кроме того, система управления рисками должна помочь своевременно выявлять нарушения ветеринарного законодательства (сбор и анализ ФГИС «ВетИС» данных для принятия рекомендуемого решения) и снизить нагрузку на инспекторский состав территориальных управлений Россельхознадзора.

В нынешнем году разработаны новые нормативные акты, регламентирующие обследования объектов, заинтересованных в поставках своей продукции в государства-импортеры вне ЕАЭС. Правила обследований правительство утвердило постановлением от 1 ноября 2022 г. № 1952.

Рыбная продукция в 2022 г. поставлялась в 53 страны.

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