Креветку Охотского моря посчитают ученые

Магаданский филиал ВНИРО оценит запасы северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне. Работы планируется выполнить с января по февраль на промысловом судне.

Специалист филиала проведет мониторинг промышленного лова креветки на СТР «Оссора», сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Запланирован сбор информации по биологии и пространственному распределению этих ракообразных.

Полученные данные используют при подготовке прогнозов общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

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