Нелегально ввезенная икра стала «билетом» в суд

В Забайкалье будут судить мужчину, обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Речь идет о незаконном ввозе из Китая в Россию более 430 кг осетровой икры.

По данным следствия, партию деликатеса стоимостью не менее 16 млн рублей обвиняемый ввез в 2019 г., минуя прохождение таможенного контроля и таможенное оформление.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР, в октябре того же года стратегически важные ресурсы — 882 банки зернистой черной икры — обнаружили и изъяли при досмотре транспортного средства сотрудники ФСБ и таможни.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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