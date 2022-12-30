Росрыболовство считает важным изучить возможности субсидий для аквакультуры

С точки зрения господдержки рыбной отрасли необходимо вернуться к теме субсидирования капитальных затрат в аквакультуре, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предлагая возможные меры государственного стимулирования в рыбной отрасли, нужно еще работать посмотреть на возможность возмещения капзатрат для объектов аквакультуры. «Особенно это касается заводов по выращиванию смолта», — уточнил глава Росрыболовства Илья Шестаков на традиционной предновогодней встрече с журналистами.

Кроме того, полагает руководитель ведомства, в аквакультуре стоит обратить внимание на перспективы выращивания и сбора водорослей. «Вот там, наверное, потребуется поддержка, для того чтобы компании в это направление пошли», — добавил Илья Шестаков.

Также глава Росрыболовства рассказал о том, считает ли необходимыми дополнительные меры господдержки для других направлений рыбного хозяйства, в частности рыболовства. Подробнее об этом — в телеграм-канале Fishnews.

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