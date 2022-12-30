Аквакультуре и любительской рыбалке готовят цифровой эксперимент

В России планируют провести эксперимент по цифровой трансформации услуг, мер поддержки и сервисов для развития любительского рыболовства и товарной аквакультуры.

Проект соответствующего постановления правительства подготовил Минсельхоз, общественное обсуждение документа продлится до 25 января.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эксперимент предлагается провести в период с 1 февраля 2023 г. по 1 февраля 2024 г. Предусмотрены создание и апробация информационной системы, включающей в том числе мобильное приложение для рыбаков-любителей и торговую площадку в интернете (маркетплейс).

Ожидается, что информационная система позволит рыболовам-любителям получать визуализированную оперативную информацию на картографической основе о доступности мест для рыбалки, правомерности использования разных орудий и способов лова, о действующих запретах и ограничениях. Также планируется, что с помощью новой системы можно будет эффективно взаимодействовать с органами госвласти, в том числе направлять сообщения о нарушениях правил рыболовства или экологии, оформлять путевки.

Рыбоводным хозяйствам, по задумке авторов проекта, система поможет упростить отчетность, оформление субсидий. Предусмотрено создание условий для закупки высокопродуктивного рыбопосадочного материала, высокоэффективных комбикормов, современных средств диагностики, профилактики и лечения заболеваний объектов аквакультуры, а также специальной техники и оборудования для выращивания. Кроме того, с помощью системы планируется решить проблемы логистики и доступа к потребителю, обеспечить рост выручки и продвижение российских брендов на маркетплейсе.

Предполагается, что система поможет и органам государственной власти — в частности позволит автоматизировать систему сбора и анализа отчетности рыбоводных хозяйств, получать визуализированную оперативную информацию из этой отчетности, обеспечить прослеживаемость цикла производства продукции. А также создать условия для оформления документов на субсидии для рыбоводства и предоставления этих субсидий в электронном виде, подписывать акты выпуска электронной подписью в дистанционном формате, исчислять размер вреда, причиненного водным биологическим ресурсам.

Помимо этого, в ходе эксперимента предлагается апробировать ведение электронного рыболовного журнала аквакультурными хозяйствами и организаторами любительского рыболовства. Напомним, соответствующие законодательные изменения вступят в силу с марта.

«Создаваемая информационная система будет разрабатываться при взаимодействии с существующей государственной информационной системой Росрыболовства «Государственный рыбохозяйственный реестр», но будет являться самостоятельной информационной системой, исключительные права на которую на этапе эксперимента будут принадлежать лицу (частному партнеру)», — говорится в сводном отчете.

Этот партнер в рамках эксперимента будет оператором информационной системы. На проведение эксперимента уполномочены Минсельхоз, Минприроды, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, Росгидромет, Росреестр, Росаккредитация.

Кроме того, предусмотрено участие других федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, «осуществляющих публично значимые функции» — на добровольной основе, по согласованию с Росрыболовством.

Также участниками эксперимента на добровольной основе будут Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвод, организаторы любительской рыбалки и сами рыболовы, аквакультурные хозяйства.

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