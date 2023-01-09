Для Росрыболовства и рыбаков планируют развивать СИГУР

Центр системы мониторинга рыболовства и связи в прошлом году запустил электронную систему исполнения государственных услуг Росрыболовства — СИГУР. Ее возможности планируется расширить.

Информационные системы «Разрешения» и «Квоты» созданы по поручению Росрыболовства, а электронная система исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) — на основании поручений правительства.

Три системы формируют единое информационное пространство: взаимодействуя между собой, позволяют территориальным управлениям Росрыболовства качественно и оперативно оказывать услуги рыбакам, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В 2022 году на портале для рыбаков стали доступны услуги по оформлению разрешений на вылов, на экспорт и импорт продукции из осетровых, по утверждению сертификатов для поставок в Евросоюз. Также появилась возможность через портал госуслуг согласовать с Росрыболовством возведение объектов капитального строительства.

Благодаря запуску СИГУР, информационных систем «Разрешения» и «Квоты» впервые в отрасли распределение квот по видам рыболовства, по пользователям и выдача разрешений были полностью переведены в цифровой формат, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. С момента старта заявительной кампании на 2023 г. выдано уже более 4,5 тыс. разрешений.

В 2023 г. планируется разработать личный кабинет пользователя в СИГУР для реализации возможности подачи в электронном виде заявлений на предоставление государственных услуг, оказываемых Росрыболовством, а также подачи отчетности об освоении водных биоресурсов.

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