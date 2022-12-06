«Госуслуги» помогут поставлять рыбу в ЕС

На портале госуслуг появился новый сервис — по утверждению сертификатов на улов водных биоресурсов и рыбную или иную продукцию из них, направляемых на экспорт в страны Европейского союза.

Сервис вывели на портал Росрыболовство, Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Минцифры РФ. Ведомство использовало визуальный конструктор услуг, разработанный Минцифры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, для получения сертификата экспортеру необходимо заполнить сведения об экспортируемой продукции на портале госуслуг, указав данные о судне и капитане, экспортируемой продукции и организации-экспортере, сопроводив электронными образами документов. После чего необходимо записаться на очный прием в теруправление Росрыболовства — чтобы получить сертификат на бумажном носителе для предъявления в странах ЕС.

Отмечено, что использование «Госуслуг» позволит существенно сократить время на получение документов. Если ранее этот процесс занимал до 14 рабочих дней, то сейчас срок предоставления услуги сократится до 5 рабочих дней, заявили в Росрыболовстве.

Напомним, ЦСМС и Росрыболовство разработали и ряд других сервисов для портала госуслуг — по оформлению заявления на выдачу разрешения на вылов, разрешения на экспорт или импорт продукции из осетровых, получению согласования ФАР при строительстве и реконструкции капитальных объектов.

Кроме того, предусмотрены возможности подавать через портал заявки на предоставление ряда услуг от Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, о приеме в вузы, в том числе подведомственные Росрыболовству.

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