Законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли — в листе ожидания

Уже в эту сессию депутаты могут вернуться к законопроекту о переходе на электронные торги в рыбной отрасли. Инициатива в ранее предложенной редакции вызвала большой резонанс в связи с нормами по участкам для промысла.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (в части проведения торгов в электронной форме) вошел в программу законопроектной работы комитетов Госдумы на осеннюю сессию.

В качестве планового срока рассмотрения палатой указали октябрь. Проект входит в программу комитета по аграрным вопросам, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект закона о распространении в рыбной отрасли электронных торгов правительство внесло в Госдуму в декабре 2020 г. Инициатива предусматривала перевод аукционов по распределению долей квот вылова водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами в электронную форму. Также было предложено изменить систему распределения рыболовных участков.

Именно поправки по рыболовным участкам, принятые во втором чтении, вызвали тревогу у отраслевого сообщества. Предприятия были обеспокоены, не потеряют ли они закрепленные акватории. В итоге принятие законопроекта притормозили. Обсуждалась новая версия документа.

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